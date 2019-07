Die Wohnung verlässt du nur noch in Bikini, Strandkleid und Flipflops . Auf dem Speiseplan stehen bei dir ausschließlich Wassermelone und Eis. In deiner Hand hast du zu jeder Zeit einen Miniventilator. Scheint so, als hätte dich der Hochsommer ganz schön im Griff! So sehr, dass du tatsächlich überlegst, dir die Haare abzurasieren, damit du nicht mehr so schwitzt. Aber Stopp! Das muss doch nicht sein. Ich hätte da ein paar coole temporäre Frisurideen, die Abhilfe leisten könnten – und die du nicht spätestens im Herbst bereust.