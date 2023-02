Wirkt Trockenshampoo besser auf nassem, sauberem Haar? Ich hab’s getestet

Mein Haar ist in den Spitzen meist sehr trocken, am Ansatz aber fettig. Also wusch ich mir mit dem The Body Shop Shea Intense Repair Shampoo (14,00 € via The Body Shop) und dem dazu passenden Shea Intense Repair Conditioner (9,00 € via The Body Shop) die Haare, verteilte danach eine münzgroße Menge Moroccanoil Hydrating Styling Cream (34,95 € via Sephora) in meinen Spitzen und sprühte mir schließlich großzügig Trockenshampoo in die Haare – genau so, wie ich es drei oder vier Tage nach der Wäsche machen würde, sobald meine Haare fettig werden. Das Produkt ist nicht unsichtbar und sah auf meinen dunkelbraunen Haaren doch sehr weiß aus. Sobald ich aber anfing, es mit meinen Fingerspitzen einzureiben, verschwand es weitestgehend.