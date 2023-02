Hilft Rosmarin-Öl wirklich beim Haarwachstum?

Der Hashtag zum Rosmarin-Öl hat inzwischen über 200 Millionen Views angesammelt. Kein Wunder – schließlich sind die „Vorher/Nachher“-Vergleiche ziemlich beeindruckend. Noch dazu hört es sich so unkompliziert an: Einfach ein bisschen ätherisches Rosmarin-Öl ins Haar geben, et voilà: Traumhaare . Und das auch noch mit einem so vermeintlich natürlichen Mittel.