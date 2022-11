Ich bin Haar-Fachärztin & vermeide im Winter diese 6 Pflege-Fehler

„Öle auf Silikonbasis können helfen, den Haarschaft zu befeuchten. Dadurch sieht das Haar weicher aus und fühlt sich auch so an“, meint Angela. „Gleichzeitig wird es vor Umwelteinflüssen geschützt.“ Wir empfehlen das OGX Renewing+ Argan Oil of Morocco Extra Penetrating Oil (7,99 € via Rossmann) sowie das ARKIVE The Good Habit Hybrid Oil (21,99 € via ASOS). „Stell dir das Öl einfach wie eine Art Top Coat für die Haare vor“, sagt Angela. „Es dient als Barriere, schützt das Haar vor Reibung und verleiht ihm einen schönen Glanz.“