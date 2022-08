Sind deine Haare wirklich trocken – oder haben sie „Protein-Überschuss“?

Da sind sich Tyler und Hannah einig: Wenn du immer wieder Protein-Treatments verwendest, die deine Haare aber immer weiter auszutrocknen scheinen, solltest du eine Weile lang darauf verzichten. Beide Expert:innen empfehlen, dir ein sanftes tiefenreinigendes Shampoo zuzulegen, um das überschüssige Protein von der Haaroberfläche zu lösen. Wir empfehlen das Olaplex No. 4C Clarifying Shampoo (29,95 € via Olaplex – das haben wir auch selbst schon getestet ). Hannah rät dazu, danach eine tiefenpflegende Maske aufzutragen – wie den Dizziak Deep Conditioner (24,80 € via CultBeauty) oder ein Kursachet vom HASK Argan Oil (2,95 € via dm). Beide verleihen trockenem Haar neues Leben.