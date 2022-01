„Hair Frosting“ löst die Balayage ab & sieht so natürlich aus

„Frosting“ heißt so viel wie „mit Eis überziehen“, hat aber nichts mit den „frosted tips“ zu tun, den blondierten Spitzen, die unter Boygroups der 90er so beliebt waren. Entwickelt wurde die Technik von Stuart Marsh, dem preisgekrönten Color Director bei Taylor Taylor London . Dabei werden einzelne Haarsträhnen in vom Ansatz bis in die Spitzen in einem kühlen Blond gefärbt, während die benachbarten Strähnen dunkel bleiben. Diese filigrane Technik sorgt durch den Kontrast aus Hell und Dunkel für ein facettenreiches Finish. Die aufgehellten Strähnen fallen zart zwischen die dunkleren und erinnern an Baumkronen, die im Winter von Frost durchzogen sind – daher eben auch der Begriff „Frosting“.