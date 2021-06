Vous voulez éclaircir vos aisselles ? Lisez ceci avant de vous lancer

En plus de la génétique et des problèmes de santé sous-jacents, quelques facteurs externes peuvent provoquer un assombrissement de la zone. Les déodorants et les anti-transpirants contiennent des ingrédients qui peuvent irriter la peau, et toute inflammation peut entraîner un épaississement - et un assombrissement - de la peau avec le temps. "De nombreux anti-transpirants utilisent l'aluminium comme ingrédient actif", explique le Dr Solomon. "Il obstrue les glandes sudoripares et, ce faisant, irrite la peau". Les autres ingrédients à surveiller sont le parfum et l'alcool, qui peuvent tous deux être agressifs pour les types de peau sensibles . Autre source d'irritation : votre rasoir. Le rasage , surtout sur une peau sèche ou avec une lame émoussée, peut provoquer un assombrissement et un épaississement de la peau au fil du temps.