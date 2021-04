Crash test TikTok : j’ai fait mon propre masque capillaire à l’aloe vera

Il est intéressant de noter que le masque capillaire DIY à l'aloe vera a mieux fonctionné sur mon cuir chevelu. Il est un peu sensible et parfois squameux, à cause du temps froid, du chauffage central et des changements dans ma routine capillaire. Le gel a vraiment contribué à apaiser et à calmer ma peau, et j'ai remarqué que les squames étaient moins nombreuses. J'ai également ressenti une agréable sensation de fraîcheur, ce qui m'a permis de vivre une expérience digne d'un spa et d'utiliser un masseur de cuir chevelu pour aider à déloger la peau sèche et l'accumulation de produits. Essayez la brosse de shampooing Give Me A Hand de No Knot Co..