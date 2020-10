Aloe vera : l’ingrédient parfait pour des cheveux sains et soyeux

"Il n'y a rien actuellement qui puisse encourager la croissance des cheveux à part le minoxidil", a confirmé Ebuni - minoxidil étant l'ingrédient super puissant souvent trouvé dans les traitements pour l'alopécie plus avancée et la perte de cheveux masculine. Si vous souffrez d'une quelconque perte de cheveux, ne perdez pas espoir : comme Ebuni me l'a dit, de nombreux cas de perte de cheveux sont brefs et temporaires, bien que pénibles. "Il est normal de perdre jusqu'à 100 cheveux par jour et lorsque votre corps est soumis au stress, les cheveux sont l'une des premières choses à subir les effets", a-t-elle confirmé. "Il est toujours utile de faire un test sanguin si vous êtes inquiet et d'obtenir l'avis d'un expert, mais même un cas de grippe ou de maladie grave ou un changement important dans votre alimentation peut affecter vos cheveux, et vous pouvez constater la chute ou la cassure jusqu'à trois mois plus tard ", a-t-elle expliqué.