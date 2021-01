Tout savoir sur le slugging, la nouvelle tendance beauté sur TikTok

"Le slugging serait originaire de Corée du Sud et consiste à recouvrir tout le visage d'une épaisse couche de gelée de pétrole (ou vaseline) avant le coucher", explique le Dr Adil Sarwar, médecin esthétique et fondateur de la Skin Science Clinic . "Il a été popularisé en Occident par des sites web comme Reddit (et, bien sûr, TikTok) et est vanté par d'innombrables articles de tendance beauté et par des blogueurs du monde entier". Le Dr Sarwar mentionne que le slugging est particulièrement recommandé pendant les mois d'hiver, lorsque le froid et le chauffage central font disparaître l'hydratation et la fermeté de la peau.