Les céramides sont des acides gras que l'on trouve naturellement dans la peau ; on peut les voir comme une sorte de colle qui permet de lier les cellules de la peau entre elles. Sans eux, cette dernière a tendance à devenir sèche, enflammée, irritée et prurigineuse, et un manque de céramides peut même potentiellement conduire à de l'eczéma et une dermatite atopique. De même, l'acide hyaluronique est également présent dans la peau. Il contient 1 000 fois son poids en eau, ce qui le rend très hydratant. Ensemble, les céramides et l'acide hyaluronique contribuent à apaiser et à hydrater les peaux sèches, sensibles et irritées. Le duo gagnant par excellence.