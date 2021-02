Boucles sans chaleur : tout savoir sur cette technique en vogue sur TikTok

Si vous avez de longs cheveux, le plus souvent lisses et très malléables, et que vous voulez essayer des boucles sans chaleur, Joseph a suggéré de torsader vos cheveux dans la direction opposée à votre visage, car cela vous donne une plus grande souplesse une fois qu'ils sont secs et ont tendance à être plus flatteurs. Essayez de faire des boucles ou des ondulations jusqu'aux extrémités, car les extrémités lisses peuvent paraître peu naturelles. "Pour le coiffage, je recommande d'utiliser la crème stylisante One Minute Transformation de Color Wow , qui contient des agents de conditionnement naturels comme l'huile d'avocat mais qui ne graisse pas", a déclaré Joseph. "Utilisez-la lorsque vos cheveux sont humides et cela ajoutera un niveau de fixation malléable qui ne sera ni collant ni lourd. Si vous avez le type de cheveux qui fait toujours ce que vous voulez, essayez ce produit !"