7 serviettes à cheveux pour gagner du temps le matin

Il existe deux types de personnes dans le monde : celles qui ne jurent que par l'utilisation d'une serviette différente pour le visage, le corps et les cheveux, et celles qui souscrivent à une approche "une serviette pour tout". Je suis dans le premier camp, et j'ai découvert qu'en plus d'accélérer le temps de séchage à l'air libre et de réduire les frisottis, investir dans une serviette pour cheveux peut totalement changer la donne si vous essayez de renoncer à votre séchage habituel . (Après tout, les dommages causés par la chaleur sont considérables).