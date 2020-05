Séchage à l’air libre ou au sèche-cheveux ? Que disent les experts

L'argument selon lequel le séchage à l'air libre est bon pour les cheveux est un mythe, affirme Adam Reed , ambassadeur de la marque ghd au Royaume-Uni. "Les cheveux peuvent absorber jusqu'à 30 % de leur propre poids en eau", explique-t-il, ce qui les rend généralement plus fragiles et plus vulnérables aux dommages causés par le brossage et le coiffage. "Le séchage naturel prend du temps", a-t-il ajouté. "Plus les cheveux restent humides longtemps, plus le cortex gonfle et se fissure, ce qui peut créer des dommages irréversibles".