Épilation laser : 5 femmes reviennent sur leur expérience

Autrefois considéré comme un luxe, la popularité du traitement a été favorisée par la baisse des tarifs et par les célébrités - dont Kim Kardashian et Cardi B - qui parlent de plus en plus ouvertement des merveilles de cette procédure en plusieurs étapes. Mais, comme pour tout traitement dont les résultats sont plus ou moins définitifs, tout le monde n'est pas satisfait de sa décision. Si certain·es se sentent libéré·es après avoir définitivement éliminé tous les poils de leur corps, d'autres expriment de profonds regrets, surtout si l'on considère que la discussion autour de la pilosité a beaucoup évolué ces dernières années.