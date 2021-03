Ginny aus Ginny & Georgia erklärt uns die „überraschende“ Sexszene (du weißt, welche)

„Damit hatte ich nicht gerechnet. Überhaupt nicht. Und ich hätte das so sicher nicht gemacht. Es ist komisch – Ginny ist so unsicher und es überhaupt nicht gewohnt, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen“, meint Gentry gegenüber Refinery29. „Gleichzeitig hat sie aber eben auch eine sehr offene Mutter und will all das erleben. Sie will Freund:innen haben, einen Freund (oder zumindest einen Crush) – weiß aber einfach nicht genau, wie. Ich denke, für sie war das eine ganz impulsive Sache.“ Deswegen freute sich Gentry auch darüber, dass sich ihr Charakter in dieser Szene genau nahm, worauf sie gerade Lust hatte. „Respekt dafür!“