Meine Suche nach Zugehörigkeit als Schwarze, muslimische Frau

Sogar in meiner eigenen somalischen Community gibt es toxischen Colorism: Familienmitglieder mit hellerer Haut sind höher angesehen als die mit dunklerer Haut. Aber irgendwie scheint das nur für Frauen zu gelten. Mit dem Light Skin-Privileg und seinem schädlichen Einfluss musste ich mich regelmäßig sogar schon am Esstisch in meinem eigenen Zuhause auseinandersetzen. In der muslimischen Community gibt es eine unausgesprochene Hierarchie, in der Muslim*innen mit hellerer Haut aus dem Nahen Osten an der Spitze, Schwarze Muslim*innen hingegen irgendwo am unteren Ende stehen. Von dieser Hierarchie wissen mit Sicherheit den wenigsten Weißen.