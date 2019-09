Was es für uns restliche Migranten bedeutet, dass sich der Hass so stark gegen Muslime richtet

Dennoch hat mein Umfeld mir stets bewusst gemacht, wo meine Wurzeln sind – und zwar meist auf keine positive Art. Ich erinnere mich an wildfremde Menschen, die auf der Straße an meine Eltern und mich herantraten und uns befahlen, gefälligst deutsch miteinander zu sprechen.

Ich kenne sämtliche Polenwitze auswendig: “Morgens, halb zehn in Polen – hey, wer hat mein Knoppers geklaut?” Jaja, haha.

Ich weiß noch, dass ich es als Kind doof fand, eine polnische Familie zu haben. Wenn ich schon eine zweite Sprache fließend konnte, warum dann nicht so etwas Sinnvolles wie Englisch oder Französisch? Polnisch fanden alle lustig bis hässlich.