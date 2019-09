Wenn es stressig wird und du richtig viele To-Dos auf der Liste hast, was machst du dann? Hast du irgendwelche Tipps zum Thema mentale Gesundheit oder Hilfsmittel für solche Fälle?

Das versuche ich auch gerade herauszufinden. Der Tag der Fashion Show war zum Beispiel einer der anstrengendsten Tage meines Lebens und mich plagten, ganz ehrlich gesagt, so viele Ängste wie schon lange nicht mehr. Es war so ein wichtiger Moment, von dem so viel abhängig war, und ich wollte alles perfekt machen. Gleichzeitig machte ich mir die ganze Zeit Gedanken darüber, was die Leute wohl sagen würden. Werden sie die Sachen mögen? Und die Show? Ich weiß nicht, ob du schon mal backstage bei einer Fashion Show warst, aber es ist furchterregend. Da ist so viel los und die Models müssen sich in Sekunden umziehen und du hast Tausend Dinge im Kopf. Ich glaube, es ist wichtig mit jemandem darüber zu reden, wenn du gestresst bist – selbst, wenn du die Person nicht kennst. Es einfach nur auszusprechen und dirFoto: Tommy Hilfiger x Zendaya von der Seele zu reden kann sehr hilfreich sein. Ansonsten schreibe ich auch viel auf – wie ich mich gerade fühle und was gerade so los ist. Oh und Harry Potter. Harry Potter hilft immer.