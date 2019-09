„Irgendwann kam ich nach der Uni heim und vor meiner Wohnungstür stand ein Strauß roter Rosen. Ein großer; einer, den ein Verehrer schickt. „Es war keine Karte dran und kein Absender. Ich habe mich gefreut und ein bisschen aufgeregt überlegt, wer mir wohl Rosen schickt“, sagt Esther heute bedrückt. „Auf Martin bin ich gar nicht gekommen.“ Bis die SMS kam, in der er fragte, ob ihr die Blumen gefallen. Sie senkt den Blick als sie mir davon erzählt. So als schäme sie sich ein wenig, dass sie nicht selbst drauf gekommen war. Ein bisschen so, als sei sie mit Schuld an dem was dann kam. „Ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Es war nicht so, dass ich dachte, er wolle etwas anderes als ich. Ich dachte eher, das ist so nicht richtig und hatte das erste Mal ein wirklich ungutes Gefühl“, sagt Esther im Flüsterton. „Das mit uns war über 8 Wochen her. Ich habe keinen Gedanken mehr an ihn verschwendet.“ Das sollte sich schneller ändern als der Studentin lieb war, denn das war nur der Anfang. Es kamen Blumen, Briefe, kleine Geschenke, SMS. Nachdem Esther ihren ehemaligen Liebhaber gebeten hatte, all das zu unterlassen, reagierte sie irgendwann nicht mehr auf seine Kontaktversuche. „Das hatte zur Folge, dass er Monologe geführt hat. Bei Whatsapp, bei Facebook, per SMS“, man merkt Esther ihr Unwohlsein an, als sie das erzählt. Sie blickt in die Ferne, versucht sich von der Erzählung zu distanzieren und berichtet – so nüchtern es ihr möglich ist – weiter. „Das wurde irgendwann unheimlich. In diesen Monologen war er teilweise zuckersüß und hat mir Komplimente gemacht, dann wieder gehässig, gemein und hat gedroht und mich beschimpft.“ Mit dem Begriff Stalking war die heute 28-jährige zuvor nie in Berührung gekommen. „Stalking ist ein hochsensibles Thema – dementsprechend schwierig ist es auch, von einem typischen Stalking-Ablauf oder von nur einer einzigen gültigen Stalking-Definition zu sprechen“, weiß Bianca Biwer, Bundesgeschäftsführerin des Weissen Rings