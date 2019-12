Un an plus tard, et alors que la seconde saison de ce thriller romantique s'apprête à sortir (précisément, comme ça c'est dit), on a hâte de pouvoir déjà découvrir la bande-annonce, et quelque part aussi notre bon vieux psychopathe préféré. Forcément, celui-ci a changé d'identité (fini "Joe Goldberg", appellez-le maintenant "Will Bettelheim"), et tombera bientôt amoureux d'une nouvelle femme appelée Love, non sans ironie (Victoria Pedretti de la série The Haunting of Hill House ). De nouveau, Joe, ou plutôt Will est décidé à faire les choses bien et éviter que les choses tournent au drame.