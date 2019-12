Die zweite Staffel verspricht also mindestens so nervenaufreibend, dramatisch und fesselnd zu werden wie die erste – wenn nicht sogar noch krasser. Also sag am besten schon mal deine weihnachtlichen Verpflichtungen am 26. ab (oder verschieb deinen Binge-Tag auf den 27., falls du es so lange aushältst, zu warten). Und bitte sei schlauer als Beck: Schließ alle Fenster und Türen, zieh die Vorhänge zu und leg dein Smartphone in Griffnähe, bevor du es dir ganz allein in deiner Wohnung auf dem Sofa gemütlich machst – just in case.