Ich wurde jung zur Witwe – & möchte nie wieder eine feste Beziehung

Ich jedenfalls weiß an diesem Punkt in meinem Leben, dass ich mir Intimität wünsche. Ich will unterstützt werden. Ich will Sex. Ich will mich aber nicht wieder auf jemanden festlegen, jemanden heiraten, mit jemandem zusammenwohnen oder jemanden auch nur nach Hause bringen und meiner Familie vorstellen. Und ich weiß inzwischen, dass ich das genauso umsetzen kann, selbst wenn ich – als Frau, als Witwe, als Mutter – nie dazu ermutigt wurde, mir all das zu wünschen.