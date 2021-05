Wie ein Dreier mir dabei half, meinen Trennungsschmerz zu verarbeiten

Für mich war das kein völliges Neuland. Bevor wir uns trennten, hatten mein Ex und ich mit dem Gedanken gespielt, einen Dreier auszuprobieren. Es fühlte sich wie eine Win-Win-Situation an: Ich wollte meine Bisexualität erkunden und er wollte mich mit einer anderen Frau sehen. Außerdem empfinde ich so etwas wie Mitfreude ( Compersion ) am sexuellen Vergnügen meines Partners mit einer anderen Person. Dazu ist es aber nie gekommen. Dringendere Dinge und unsere ständigen Streitereien, die letzten Endes der Grund für das Beziehungsaus waren, kamen dazwischen.