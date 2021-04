Comment un plan à trois m’a aidée à me remettre d’une rupture difficile

Ce n'était pas un territoire complètement nouveau. Avant de nous séparer, mon ex et moi avions évoqué l'idée d'ajouter une tierce personne à notre relation. C'était une situation gagnant-gagnant : je voulais explorer ma bisexualité toute fraîche et il voulait me voir avec une autre fille. En plus de cela, je ressens comme un sentiment de compersion, ce qui signifie que je me sens heureuse lorsque je vois mon partenaire amoureux éprouver du plaisir sexuel avec une autre personne. Mais mon ex et moi n'avons jamais réussi à faire ce plan à trois. La vie et les disputes constantes qui allaient nous mener à notre perte, ont attiré notre attention sur des problèmes plus urgents.