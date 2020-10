Voici une autre théorie : au bout du compte, les trois hommes dans la vie de Rory étaient ce dont elle avait besoin pour se trouver et finir par s'imposer (que nous aimions le résultat final ou non). Selon le Dr Danielle Forshee , psychothérapeute relationnelle, Dean, Jess et Logan pourraient représenter les différents archétypes de personnalité que Rory devait rencontrer en cours de route afin de se réaliser et de libérer son plein potentiel. "On voit l'épanouissement à travers la croissance personnelle. Quand on trouve son moi authentique, on réalise son plein potentiel, et on se sent épanoui", explique le Dr Forshee. Mais la conclusion est la même : la série nous a présenté le passage à l'âge adulte de Rory à travers les différents hommes de sa vie, plutôt que de la faire évoluer seule. Cela pourrait expliquer pourquoi il est beaucoup plus facile pour les fans de parler du personnage de Rory en évoquant les trois hommes qui l'ont entourée toutes ces années, puisqu'elle a fini par jouer un rôle si passif dans sa propre vie.