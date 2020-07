Sauf que... ça l’est un peu quand même. La distance qui sépare Elle et Noah crée inévitablement des tensions dans leur relation et les défis auxquels sont confontés les deux adolescents ne font que mettre du feu aux poudres. M. Popularité a du mal à trouver ses marques sur le campus de sa prestigieuse université, et Elle s'inquiète de la possibilité que la nature de playboy de son copain refasse surface. Le fait que toute l'école pense qu'ils ont rompu n'aide pas. Ajoutez à ça la menace d'un nouveau crush potentiel - Marco (Taylor Zakhar Perez) - qui ressemble étrangement à Noah, mais en plus mignon (et il ne vit pas à l'autre bout du pays), et vous obtenez une situation explosive. Tout se complique, et des limites sont franchies. Et à vrai dire, Noah est en grande partie fautif.