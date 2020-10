Eh oui ! Même si on n'a pas vu passer l'été, l'automne s'est bel et bien installé. Le temps pluvieux qui s'annonce est malheureusement un indicateur du temps que nous allons devoir passer à l'intérieur dans les mois à venir. Heureusement, il y a quelques avantages à passer ses soirées sur le canapé blotti·e sous un plaid. Pour commencer, Netflix nous propose ce mois-ci une multitude de contenus originaux. Après les grands succès de septembre, comme le film de détective Enola Holmes et l'effrayant thriller de guerre Le Diable, tout le temps, la plateforme est de retour avec encore plus de gros succès. Netflix a notamment produit une pléthore de documentaires passionnants couvrant tout un monde de sujets, de l'accès à l'éducation des personnes handicapée à l'industrie de la musique, en passant par un long-métrage géant dressant l'état du monde tel que nous le connaissons.