Neu auf Netflix: Auf diese Serien & Filme kannst du dich im Oktober freuen

Gibt es etwas Schöneres als es sich an kalten, verregneten Herbsttagen zusammen mit seinen Lieben auf dem Sofa gemütlich zu machen und einen Film zu schauen? (Also abgesehen davon, den kompletten Sonntag mit dem Laptop im warmen, kuscheligen Bett zu verbringen, natürlich.) Eben. Und deswegen stelle ich dir heute mal wieder Filme und Serien vor, die in diesem Monat auf Netflix landen. Also zück schon mal dein Smartphone und trag direkt ein paar Filmabende in deinen (oder euren gemeinsamen) Kalender ein.