9 kulturell bedenkliche Halloweenkostüme & warum du sie lieber sein lassen solltest

Ich habe meine komplette Kindheit, Jugend und Studienzeit in Karnevals-Hochburgen gelebt. Das ganze Theater um Halloween und die Verkleidungspartys, die auch bei uns mehr und mehr Einzug halten, sehe ich vielleicht auch aus diesem Grund als unnötig an. Noch unnötiger ist es jedoch, wie manche Menschen auch im Jahr 2018 noch mit dem Thema Verkleidung umgehen. Denke ich an manche Fassenachts-Kostüme aus meiner Vergangenheit zurück, schäme ich mich fast ein bisschen ob der Ignoranz, die noch vor gar nicht so langer Zeit anderen Kulturen, heiligen Objekten und Minderheiten entgegengebracht wurde und vermutlich noch entgegengebracht wird (ich meide die fünfte Jahreszeit seit ich in Berlin lebe erfolgreich).