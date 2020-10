Lily Collins: Die schönsten French-Girl-Looks à la Emily in Paris

Wir erlauben uns mal eine Netflix-Vorhersage für den Herbst 2020 : Die heiß erwartete Netflix-Originals-Serie Emily in Paris dürfte in den nächsten Wochen die „Derzeit beliebt“-Kategorie regieren. Die heute erschienene Serie gilt als modernes Sex and the City (nur eben mit Croissants statt Cosmopolitans), und das aus gutem Grund: Der Kopf dahinter ist derselbe. Darren Stars neues Netflix-Drama ist womöglich die vielversprechendste Neuerscheinung des Monats – und seine Hauptdarstellerin Lily Collins ist das beste Aushängeschild für den Pariser Charme der Serie.