Une suite pour Enola Holmes ? On vous dit tout !

Même les plus grand·es fans de Sherlock ne savent peut-être pas qu'il y a un troisième enfant Holmes, une fille cette fois, et elle est encore plus cool que son frère détective. Enola Holmes, le nouveau mystère de Netflix, présente à la fois les novices et les irréductibles de Sherlock, Enola ( Millie Bobby Brown ), une adolescente drôle et indisciplinée qui se retrouve dans une situation délicate lorsque sa mère, Eudoria (Helena Bonham Carter), disparaît du jour au lendemain. Enola met à profit ses gènes de détective et se lance dans une mission pour la retrouver - mais un jeune lord, ses frères aînés et un complot de meurtre se mettent en travers de son chemin. Le film est basé sur le premier d'une série de livres, et si cela ne vous fait pas déjà penser à une éventuelle suite, les 15 dernières minutes d'Enola Holmes le feront certainement.