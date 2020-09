Bekommt Enola Holmes ein Sequel? Was wir bisher wissen

Enola Holmes basiert auf dem ersten Band einer ganzen Buchreihe – die Idee einer Fortsetzung liegt also nah und wird in der letzten Viertelstunde des Films nur weiter bestärkt. Das Mysterium des Lords ist gelöst, das von Enolas Mutter hingegen noch nicht. Enola kann sie selbst nicht finden, doch dann steht Eudoria plötzlich im Zimmer ihrer Tochter und sagt: „Ich bin für dich gegangen“, verrät sie ihr. „Ich konnte es nicht ertragen, dir die Welt zu hinterlassen, wie sie jetzt ist. Also musste ich kämpfen.“ Was Eudoria damit gemeint haben könnte, liegt auf der Hand – schließlich ist sie überzeugte Frauenrechtlerin. Wohin genau Eudoria jedoch zwischenzeitlich verschwunden war und wo sie nach der Begegnung hingeht, bleibt unklar.