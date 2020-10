Cela fait plus de dix ans que Jessica Valenti et moi avons publié " Yes Means Yes ", le livre qui a contribué à populariser une nouvelle définition du consentement, une définition qui insiste sur le fait que l'absence de "non" ne suffit pas, et que seul un "oui" donné clairement et librement signifie que le sexe est consensuel. Si vous n'êtes pas sûr·e, il faut demander. Le livre et l'idée de consentement explicite ont connu un succès qui dépasse nos espérances les plus folles. Depuis sa publication, quatre États américains ont mis en œuvre des lois "Yes means yes", obligeant tous les collèges et universités à utiliser cette norme pour juger les cas d'agression sexuelle. En outre, près de 1 000 universités dans tout le pays ont adopté cette norme de manière indépendante. En Europe, des pays tels que l'Espagne et la Suède ont également adopté leurs propres lois sur le "consentement affirmatif".