Ce que coucher avec des femmes m’a appris sur moi-même

Le fait de coucher avec des femmes m'a également permis de me sentir suffisamment à l'aise pour explorer le sexe et les différentes façons de donner et de recevoir du plaisir, depuis le passage de rôles dominants et soumis jusqu'à différentes positions et l'utilisation de sex-toys. Bien que je sois maintenant l'heureuse propriétaire d'une panoplie de jouets sexuels, lorsque mon ex m'a emmenée pour un date dans un sex-shop pour acheter mon premier jouet - un gode ceinture - j'ai n'arrêtais pas de me retourner. J'avais peur que quelqu'un nous surprenne. Je me suis sentie si gênée d'entrer dans la boutique ; de toute évidence, je n'assumais toujours pas ma sexualité. J'évitais le contact visuel avec absolument tout le monde, pendant que mon ex attrapait des godes, me demandant quelle taille et quelle couleur je voulais. Je me disais : "Mais j'en sais rien moi !". Elle a demandé de l'aide à une vendeuse et je jure qu'à ce moment précis, j'aurais voulu disparaitre. Ce qui est assez ironique, étant donné que je suis actuellement en train d'écrire un article très public sur ma vie sexuelle. C'est ce qu'on appelle la croissance.