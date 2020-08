Comment le sexe m’a appris à aimer mon ventre flasque

Nous sommes en 1995. Je n'ai pas encore tout à fait 11 ans, mais je feuillette un numéro du magazine J17 et je regarde toutes les dernières tendances vestimentaires pendant que No Doubt passe sur ma chaîne stéréo. D'habitude, la lecture de Seventeen me fait me sentir mature et sophistiquée, mais cette fois-ci, elle me remplit d'effroi. En feuilletant chaque page, je ne cesse de remarquer un seul look : le ventre dénudé. Il y a Kate Moss entassée entre les mannequins pour une publicité de CK One, un reportage sur les jeans qui épousent les hanches, et une séance photo sur les derniers looks de la collection, déclenchée par le méga succès de Clueless. Le message général est clair : pour être une femme attirante, il faut avoir le ventre plat et pouvoir le montrer. Ce n'est jamais dit explicitement, c'est juste une attente non exprimée.