La consultante en beauté et nutrition Karen-Cummings Palmer, dont la marque de soins 79 Lux a été lancée l’année dernière, admet qu’il y a quelque chose de problématique dans le fait de positionner la minceur comme une aspiration. Cela peut vite devenir dangereux. Charlie Hooson-Sykes , la blogueuse plus-size et ambassadrice de la campagne Be Real Campaign , seconde cette idée. Charlie va jusqu’à suggérer que tout le marketing beauté que nous voyons est en lien avec — et forgé autour du — régime. « L’idée qu’il faut être mince pour prétendre à l’idéal de beauté est persistante et les termes faisant l’éloge de la maigreur comme « skinny » alimentent cette perception, que l’objectif soit de vous faire perdre du poids ou non. Ce terme est tellement généralisé qu’il participe indirectement au renforcement du culte de la maigreur. »