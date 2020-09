11 sorties Netflix à binger cet automne

Malgré l'incertitude de nombreux calendriers de sortie de la pop culture cette année, Netflix présentera des petits bijoux tout au long de l'automne - et ceci jusqu'en novembre 2020. Pour les amat·rices·eurs de drames extravagants, il n'y a pas un, mais deux projets Ryan Murphy-Netflix qui arrivent en septembre. Pour ceux et celles qui ont besoin de légèreté, Emily in Paris vous servira des histoires d'amours et de tendances mode. Même les fans du rangement seront heureu·ses·x de regarder la série télé-réalité de la marque d'organisation d'intérieurs préférée d'Instagram.