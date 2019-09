5 Stellungen für Dreier, die du noch nicht aus jedem Porno kennst

Wie bei jeder sexuellen Erfahrung, die andere Menschen involviert, ist es auch beim Dreier essentiell im Vorfeld zu klären, ob wirklich alle Lust auf die Erfahrung haben und dem Sex klar und deutlich zustimmen. Außerdem sollte unbedingt ein Safe-Word festgelegt, grundsätzliche Regeln aufgestellt, persönliche No-Gos sowie Wünsche geäußert werden, denn nur mit der Übereinstimmung aller wird es so richtig gut. Und das gilt für jegliches Dreier-Szenario. Dich turnt der Gedanke an, mit zwei anderen Singles zu experimentieren, oder du möchtest einem Pärchen dabei behilflich sein, seine Fantasien eines Dreiers auszuleben. Beim dritten Szenario, nämlich als bestehendes Paar Sex mit einer weiteren Person zu erleben, kann es für alle Beteiligten richtig zur Sache gehen, doch genauso gut mächtig in die Hose. Denn während es manche scharf macht, den oder die primäre*n Sexpartner*in beim Akt mit jemand anderem zu beobachten, geht die Dreier-Gleichung nicht auf, sobald Eifersucht und fehlendes Vertrauen ebenfalls zum Liebesspiel eingeladen werden. Also achte darauf, dass alle Parteien sich wirklich auf die Erfahrung freuen und keine*r Bedenken haben – sonst hat niemand Spaß.