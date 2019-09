Während Sage und andere Branchenprofis also ähnlich wie ich noch auf der Suche sind, haben andere schon ihre quasi-wissenschaftlichen Tests durchgeführt. Maxine Holloway zum Beispiel, auch Pornodarstellerin in den USA, hat nicht nur einen Lippenstift gefunden, der nicht verschmiert, sondern ihre ganz eigene, mehrstufige Lippenpflegeroutine zusammengestellt. „Es gibt da ein paar Dinge, die du tun kannst, damit deine Schnute den ganzen Abend lang so bleibt, wie du es dir vorstellst“, fängt Holloway an. „Ein leichtes Lippenpeeling in regelmäßigen Abständen ist definitiv empfehlenswert, genauso wie kontinuierliche Feuchtigkeitspflege. So hast du schon mal eine gute, gesunde Grundlage. Wenn ich weiß, dass ich eine lippentechnisch intensive Szene vor mir habe, dann trage ich die Farbe in einzelnen, dünnen Schichten auf, damit jede Lage trocknet, bevor die nächste darüber kommt.“