Alles in allem führten mir diese „ernsten“ Beziehungen vor Augen, wonach ich eigentlich auf der Suche war. Gleichzeitig wurde mir an diesem besagten Abend aber auch klar (nach dem zweiten Glas Wein ), dass es nicht diese Männer waren, an die ich dachte, wann immer mich Leute nach vergangenen Beziehungen fragten, sondern viel eher Will, Jude, Rob und andere Typen, die ich im Laufe der Zeit zwanglos gedatet hatte. Bei dieser Frage kamen außerdem Erinnerungen an den Whiskey-Destillateur hoch, der auf einer Luftmatratze in einem Kriechkeller schlief, an den Anwalt, der mich immer von der U-Bahn-Station abgeholt hatte, und die Person, die ich auf Bumble angeschrieben hatte und schließlich neben mir in der Schlange im Supermarkt stand. Ach, und dann war da noch der Typ, mit dem ich eine leidenschaftliche zweiwöchige Affäre hatte.