Es gab Zeiten, da gab es Wein auf Rezept in der Apotheke. Wirklich, aber halt nurbis 1892, damals wurde Weiß- und Rotwein nach ärztlicher Verordnung von der Krankenkasse übernommen. Auch wenn wir heute den Wein aus eigener Tasche bezahlen, die heilende Wirkung der Rebe besteht nach wie vor, wenn man Folgendes beachtet – aufgepasst Weißweinschorle-Trinker*innen, Wein ist nicht gleich Wein: Rot oder Weiß, wann und wie? „Die Weinpflanze ist eine Heilpflanze. Ich trinke jeden Tag ein bis zwei Gläser Wein. Moderater Rotweingenuss hat eine präventive und therapieunterstützende Wirkung“, sagt Prof. Michael Popp und der muss es wissen. Er ist Pharmazeut und baut auf Mallorca biologischen Wein an. Weltweit lässt er die pharmakologischen Wirkprofile von Heilpflanzen erforschen – er ist also Winzer und Wissenschaftler in einem.