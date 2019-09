Es ist kein Geheimnis: Ich bin 30. Ich bin erwachsen und verantwortlich für mein Handeln. Ich kleide mich, wie ich möchte, und ich tu, was ich will – und das war eigentlich schon immer so, egal wie alt ich war. Weil es mein Leben ist. Es wird wahrscheinlich niemanden wundern, dass ich in meinem Leben schon einige Male Geschlechtsverkehr hatte. Mit wem, wann, wo und wie oft, ob Weiblein oder Männlein, mit ein, zwei oder drei Personen geht niemanden etwas an – außer mich und noch die anderen Personen, die involviert waren. Auf jeden Fall geht es Männer, die mich in Clubs anbaggern, nichts an; und auch nicht die Typen, die mir bei Instagram schreiben, und natürlich nicht jene, die ich bei Tinder gematcht habe. Auch meine Freunde geht es – pardon – rein gar nichts an. Leider ist das vielen Leuten – und vor allem Männern – offenbar nicht so ganz klar. Wenn ich, als ich noch Single war, mir mit Männern lose und ohne direkte Absicht bei Tinder geschrieben habe und eine Frage nach einem Treffen verneint habe, bekam ich Antworten geschickt, die zeigen, dass diese Männer der Meinung waren, es ginge sie doch etwas an. Als wüssten sie etwas über mich oder dürften sich ein Urteil erlauben. Da kamen schon mal so Nachrichten wie Du Hure, schreibst hier mit einem und dann ziehst du den Schwanz ein (by the way: I don’t have one) oder Komm, als ob du nicht hier schon jemanden gef*ckt hast, lass mich doch auch mal ran (Was zum Teufel?).