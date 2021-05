À mesure que les femmes redéfinissent leur identité, elles donnent la priorité à leur plaisir et apprennent à ne pas s'excuser de leur désir de relations non traditionnelles, qui ont autant de valeur - sinon plus - que les relations monogames à long terme. On insiste tellement sur l'investissement en temps lorsqu'il s'agit de relations amoureuses. Nous validons les partenaires de longue date et nous nous moquons des aventures d'un soir. Nous partons du principe qu'une seule grande histoire d'amour est plus puissante qu'une douzaine de petites, et que pour trouver le bonheur, il faut former un couple et rester ensemble, pour le meilleur et pour le pire, même lorsque les choses vont plus mal que ce que nous aurions pu imaginer. Ce récit du "bonheur" fait plus de mal que n'importe quel autre auquel je peux penser. Il murmure à l'oreille des épouses malheureuses : tiens bon. Il insiste sur le fait que partir signifie l'échec et que le sacrifice est un sacrement.