Die Geschichte der Pornografie: Sex-Entertainment von damals bis heute

Erotische Kunstwerke und Inschriften waren so omnipräsent im vor-vulkanischen Pompeii, dass moderne Archäologen den Zugang zu großen Teilen der unter Schutz stehenden Stadt bis vor kurzem untersagten, weil sie eine ablehnende Reaktion auf die amourösen Wandmalereien fürchteten. Als Forscher aus Oxford eine gigantische Kollektion von zweitausend Jahre altem Papyrus entschlüsselten, der in einer Mülltonne in Ägypten gefunden worden war, entdeckten sie, dass sie ein heute sehr beliebtes Buch lasen - die Fifty Shades of Grey von Alexandria quasi. Das Moche-Volk aus dem heutigen Peru malte im 1. Jahrhundert nach Christus Analsexszenen auf ihre Töpferei. Tempel in Indien aus dem 10. Jahrhundert weisen sehr grafische Schnitzarbeiten auf, die Orgien darstellen. Japanische Holzblockdrucke im shunga-Stil zeigen seit dem dreizehnten Jahrhundert explizite Sexualakte. Im fünfzehnten Jahrhundert, hatte der neu erfundene Buchdruck kaum die Bibel fertig gedruckt, da widmete man sich auch schon den Pornos. 1749 versetzte „Memoirs of a Woman of Pleasure“ (allgemein auch bekannt als „Fanny Hill“) England und große Teile Europas in Furore. Das Buch wurde zunächst verboten und auch die verkommenen Schriften des „Marquis de Sade“ waren davon nur ein paar Jahrzehnte entfernt.