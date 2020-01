Ich wünschte, ich könnte die positive Stimmung des Jahresanfangs in Flaschen abfüllen. Dieses Gefühl von Motivation, Inspiration und Entschlossenheit, dass ein Neuanfang ansteht und alles Mögliche passieren könnte, macht mich immer so happy. Nur leider, hält das nicht so lange an – spätestens Mitte Januar geht meine Motivation (samt all der guten Vorsätze) flöten und der Alltagstrott schleicht sich wieder in mein Leben. Es ist eben echt nicht leicht sich jeden Tag aufs Neue selbst zu motivieren. Manchmal brauchst du halt Hilfe dabei.