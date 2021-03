Alors qu'on pensait qu'Internet était à court de bonnes astuces, TikTok est arrivé pour changer la donne. La plateforme est connue pour ses tendances beauté et la popularisation de très nombreuses niches esthétiques, mais il suffit de creuser pour trouver à peu près tout et n'importe quoi. Comme le montre le plat de pâtes à la feta , dont la viralité est presque insupportable, il y a un appétit insassiable pour les conseils et astuces culinaires.