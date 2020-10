13 comptes Insta à suivre pour fabriquer ses propres vêtements

Si la résistance croissante à la fast fashion n'a pas déjà amené plus de personnes à fabriquer leurs propres vêtements, alors la pandémie l'a certainement fait. Le service de magazine numérique Readly a indiqué que sur les 5 000 titres et les 83 millions de numéros lus dans le monde en 2019, le sujet le plus recherché était la couture. Suite au confinement, nous sommes de plus en plus nombreu·ses·x à dépoussiérer la machine à coudre de notre grand-mère ou à rejoindre les milliers de personnes qui ont provoqué une forte hausse des ventes de nouvelles machines . Et nous ne nous contentons pas de fabriquer des masques de protection