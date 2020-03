Comment créer un réel chez-soi dans son intérieur

Il est très facile d'être impressionné·e par un aménagement intérieur magnifiquement exécuté, sans qu'un meuble ne déborde . Mais ça ne signifie pas nécessairement que le propriétaire ou le designer a transformé la maison en un espace accueillant et chaleureux comme un "chez-soi". Souvent, les projets les plus réussis sont ceux qui ont quelque chose de brut, voire de "mauvais" : quelques photos bancales, un amas de vaisselle et un contraste étrange des décorations. Ce sont parfois les touches manquantes d'une maison. Elle peut sembler parfaitement agréable, mais on ne s'y sent pas chez soi.