Comment la culture du régime continue de nous manipuler

Mais alors, que penser de tous ces changements ? Trop souvent, on nous sert la diversité corporelle et la représentation des tailles sous ses formes les plus appétissantes - des personnes de taille non-standard avec une taille parfaitement dessinée et une peau lisse, par exemple. Bien sûr, les normes du secteur de la beauté, du bien-être et de la mode exigent désormais que les marques fassent appel à un casting diversifié, sous peine d'être critiquées ou "cancel". Mais c'est là que le bât blesse. On nous fournit juste assez de diversité pour que ces corps soient encore considérés comme "différents", et on nous fait croire que ces miettes sont des victoires majeures. Mais ce sont les marques qui sont célébrées, pas vraiment les personnes, et ces événements marquants peuvent tendre vers le tokénisme et l'engagement de façade.